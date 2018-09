Alisson: "Coutinho fondamentale per il mio trasferimento al Liverpool"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson torna a parlare del suo trasferimento al Liverpool di quest'estate e racconta anche un interessante retroscena sull'ex calciatore dei Reds Coutinho, oggi al Barcellona. "Coutinho è stato fondamentale per il mio passaggio al Liverpool. Durante il Mondiale in Russia non ne abbiamo mai parlato perché entrambi eravamo molto concentrati, ma la trattativa era già partita da tempo. Avevo chiesto informazioni a Coutinho prima del torneo riguardo alla società, alle strutture e allo staff tecnico del Liverpool", ha svelato l'ex portiere della Roma a The Guardian.