Intervistato da Sky Sport, il portiere del Liverpool, Alisson Becker, ha parlato dell'addio di Daniele De Rossi alla Roma: "È una grandissima persona, mi dispiace che vada via, perché è un simbolo della città e della squadra. Solo Totti è stato più grande di lui. Per me è stato molto importante nelle due stagioni in cui ho vestito la maglia giallorossa, mi ha accolto bene e abbiamo fatto amicizia. Mi ha aiutato a crescere".