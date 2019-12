Alisson: "Dio ha voluto mettermi in concorrenza con altri per migliorarmi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alisson Becker ha rilasciato un'intervista a France Football dopo aver vinto il premio Yashin come miglior portiere del 2019: "Ho sempre avuto dei grandi concorrenti e credo che Dio abbia messo questi grandi giocatori sulla mia strada in modo che io potessi migliorare ogni giorno" in riferimento a Szczesny, portiere suo compagno di squadra alla Roma ed Ederson col quale si contende il posto nella Nazionale brasiliana. Il primo concorrente per una maglia da titolare fu il fratello Muriel, al quale Alisson ha rubato il posto all'Internacional: "Siamo sempre stati in competizione, per essere i migliori. La possibilità che ho avuto era di averlo come un fratello maggiore. Non l'ho mai considerato un rivale ma un supporto. A volte non ho parole per dire cosa significhi per me".