Alisson: "Pallone d'Oro? Penso a fare il mio lavoro per vincere coi Reds"

Il portiere del Liverpool Alisson ha parlato ai microfoni di Sky dopo aver conquistato il titolo di miglior portiere in Europa: “Ho imparato a parlare poco e lavorare duramente per raggiungere i miei obiettivi. Ho vissuto due anni a Roma in cui sono cresciuto tantissimo e che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di vincere questo premio. Pallone d’Oro? Penso per prima cosa a fare bene il mio lavoro per il bene della squadra. Vincere la Champions è stata la cosa più bella della mia carriera e mi piacerebbe rivincerla ancora. E poi vorrei provare a vincere la Premier con il Liverpool”.