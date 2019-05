© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mancano pochi giorni all'attesa finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il portiere dei Reds, Alisson: "Giocare una finale è sempre un piacere, abbiamo sensazioni positive. Sono felice, abbiamo fatto un ottimo lavoro: la Premier ci è sfuggita nonostante 97 punti, ma la stagione è stata davvero importante. Dopo la semifinale col Barcellona abbiamo vissuto momenti speciali, ci aspetta una grande finale. Sarà la partita più importante della mia carriera".

L'anno scorso la pressione tradì Karius. Temi di commettere errori decisivi?

"Può succedere a chiunque di sbagliare in una finale, ma gli errori li commette solo chi gioca certe partite. Sono concentrato su me stesso, lavoro dall'inizio della stagione per questo momento e finalmente è arrivato. Farò del mio meglio per aituare la squadra".