Alisson: "Stagione speciale, la più importante della mia carriera"

In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, il portiere del Liverpool Alisson ha parlato della scorsa stagione che lo ha visto grande protagonista con i Reds e con la nazionale: "È stata una stagione molto speciale. Con il Liverpool abbiamo dimostrato molta forza e qualità. Abbiamo vinto la Champions League battendo ottimi rivali, come PSG e Napoli, nel girone, e club molto storici come Bayern, Porto, Barcellona e Tottenham. La Copa América è stata molto speciale perché è stato il mio primo titolo con il Brasile e l'abbiamo vinta in casa. La tua migliore stagione? Penso che ogni anno sia stato importante. Quando sono diventato un professionista all'International ero molto giovane, ma sono riuscito a giocare bene e mantenere la continuità. In Italia penso anche di aver avuto una buona stagione a Roma, anche se non siamo diventati campioni. E in questo ultimo anno sono riuscito ad aiutare i miei compagni del Liverpool e la squadra brasiliani a vincere trofei importanti. Per i titoli non c'è dubbio che questa stagione sia stata la più importante".