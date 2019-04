© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Slavia Praga arriva a Londra senza timori reverenziali, consapevole di non avere nulla da perdere. Alla vigilia della sfida di "Stamford Bridge" il tecnico Jindrich Trpisovsky dichiara: "Per me Hazard è allo stesso livello di Messi e Ronaldo. Attualmente è il miglior giocatore al mondo. E noi vorremmo giocarci contro. Perché se gioca significa che il Chelsea ci prende sul serio. E se vincessimo contro il miglior Chelsea saremmo rispettati".