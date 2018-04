Alla guida ubriaco: l'ex Manchester United Gibson può finire in prigione

© foto di Imago/Image Sport

L'ex Manchester United Darron Gibson rischia di finire in carcere. Come riporta la BBC, il centrocampista attualmente svincolato il prossimo 25 maggio dovrà infatti rispondere, presso il Tribunale di Manchester, all'accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo l'emittente, sarebbero svariate le possibili aggravanti della situazione del nord-irlandese, tante da costargli la galera.