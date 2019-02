© foto di J.M.Colomo

Leo Messi e Ousmane Dembélé non hanno preso parte all'allenamento mattutino del Barcellona, facendo scattare un campanello d'allarme in vista della sfida di mercoledì sera in Copa del Rey contro il Real Madrid. E se da una parte la contrattura rimediata dall'argentino contro il Valencia era nota (la Pulce deciderà solo all'ultimo se scendere in campo nel Clasico), dall'altra sembra essere sempre più complicata la presenza dell'esterno francese che - complice la distorsione rimediata nella gara contro il Leganes - non si allena da due settimane. A riportarlo è l'edizione on line di Marca.