Allarme sicurezza per Kolasinac e Ozil: l'Arsenal non li porta a Newcastle

Nuovo allarme sicurezza, Mesut Ozil e Sead Kolasinac non prenderanno parte alla trasferta dell'Arsenal a Newcastle upon Tyne per la prima giornata di Premier League, in programma domenica prossima. A darne l'annuncio sono stato gli stessi Gunners con una nota ufficiale: "Mesut Ozil e Sead Kolasinac non saranno convocati per la partita inaugurale di Premier contro il Newcastle United a seguito di ulteriori incidenti di sicurezza sui quali sta indagando la polizia. Il benessere dei nostri giocatori e delle loro famiglie è sempre una priorità assoluta e abbiamo preso questa decisione dopo aver parlato con i due diretti interessati e i loro rappresentanti. Stiamo collaborando con la polizia e stiamo fornendo supporto continuo ai calciatori e ai loro cari. Non vediamo l'ora di dare il bentornato a Mesut e Sead, non faremo ulteriori commenti in merito". Ozil e Kolasinac, lo scorso 26 luglio, erano stati vittime di una tentata aggressione da parte di due motociclisti con coltello a Londra .