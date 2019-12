Alle 18:30 il derby di Manchester: le scelte di Guardiola e Solskjaer

È tutto pronto all'Etihad Stadium di Manchester per il derby tra City e United, fischio d'inizio alle 18.30. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Rodri, D. Silva; B. Silva, Gabriel Jesus, Sterling. All.: Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial. All.: Solskjaer.

Here's how we line up for the 179th Manchester Derby...

XI: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodrigo, D Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, G Jesus.

SUBS: Bravo, Gundogan, Mendy, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden.

December 7, 2019