Alle origini della crisi Monaco: lo spettro della Ligue 2 e il flop dei big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il disastro sportivo dell'anno in Europa è quello del Monaco. A tre giornate dalla fine della Ligue 1 è quartultimo, a +3 dal Caen che attualmente andrebbe allo spareggio contro la vincitrice dei play-off della Ligue 2. Sotto ci sono Dijon e Guingamp: i monegaschi sono a 33, poi Caen a 30, le altre a 28 e 25. Ieri l'ennesimo risultato deludente del Monaco: 2-3 in casa contro il Saint-Etienne, sedicesima sconfitta in trentacinque gare, cinquantaquattro gol subiti in stagione, secondo peggior attacco dietro a quello del Guingamp che ne ha presi ventiquattro.

Stelle e stalle Uno sprofondo inspiegabile. Leonardo Jardim ha combinato disastri, Thierry Henry ancora peggio. Così è tornato il portoghese ma la discesa è proseguita. Paradossale: il Monaco, in rosa, ha difensori come Jemerson, Kamil Glik, Djibril Sidibé. In mezzo ha Aleksandr Golovin, Benjamin Henrichs, Adrien Silva, Rony Lopes, Nacer Chadli. Davanti Radamel Falcao, soprattutto, ma pure Gelson Martins.

I perché della crisi I migliori hanno fatto flop, da Jemerson a Sidibè, da Cesc Fabregas agli altri. Tanti gli infortuni: Rony Lopes, Golovin, Pellegri, Jovetic, N'Koudou. L'unico a tirare avanti il gruppo è stato Falcao che pure era dato per cedibile. La cura Henry ha avuto effetto contrario: è stata una scelta sbagliata, causa inesperienza, rompendo pure con alcuni dei senatori. Jardim ha ripreso inizialmente la situazione ma adesso la classifica è nuovamente preoccupante. Lo spettro della Ligue 2, paradossalmente, non è così lontano.

Il calendario Nelle prossime tre le sfide contro Nimes, Amiens e Nizza. I primi hanno il sogno Europa League ben lontano ma non impossibile, a meno sei dal Montpellier. L'Amiens è invece concorrente diretta del Monaco, a +1 dal club del Principato, mentre il Nizza è settimo, a meno tre dall'Europa.