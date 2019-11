Dele Alli saluta Mauricio Pochettino. Il trequartista è esploso al Tottenham sotto la sua guida, arrivato nel 2015 dal Milton Keynes Dons, squadra di terza divisione, e impostosi come uno dei più cristallini talenti del calcio inglese: "Non posso ringraziare abbastanza quest'uomo. Mi ha insegnato tanto e sono grato per tutto ciò che ha fatto per me. Buona fortuna e spero di vederti presto, amico mio" è il post su Twitter del giocatore.

I can’t thank this man enough. He’s taught me so much and I’m so grateful for everything he’s done for me. Good luck and hope to see you again my friend. pic.twitter.com/dUO6AJlMxR

— Dele (@dele_official) November 19, 2019