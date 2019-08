© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Almeria ha twittato in serata per chiedere aiuto ai propri tifosi per ritrovare un dipendente del club scomparso da domenica scorsa. Secondo alcune informazioni i suoi mezzi di trasporto sono parcheggiati a casa e dunque non è chiaro come si sia allontanato e cosa gli sia successo. La notizia della scomparsa di Joaquin Villegas Torres ha sconvolto tutto l'ambiente del club perché si tratta di una persona molto popolare tra i dipendenti e i tifosi.