In casa Barcellona work in progress per il rinnovo di Lionel Messi, che intanto in Argentina ha incontrato Turki Al-Sheikh, nuovo ricco presidente dell'Almeria che ha già fatto parlare di sé per gli ingenti investimenti, considerando che il club biancorosso milita in Segunda Division. L'uomo d'affari saudita ha postato sui social uno scatto insieme alla Pulga: "Sono molto felice di vederte e spero che la prossima stagione potremo ritrovarci uno di fronte all'altro in un Almeria-Barcellona. Poi spero anche di poterti reclutare nei prossimi cinque anni, magari quando sarai meno caro".