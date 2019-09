Almeria, la protagonista che non ti aspetti. Lo sceicco fa sognare i tifosi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Real, Barcellona e Atlético hanno infiammato il mercato spagnolo. L'ultima finestra di mercato ha portato una nuova realtà che promette di far parlare a lungo di sé: si tratta dell'Almeria, squadra che milita attualmente in Segunda Division e che da poco più di un mese appartiene allo sceicco Turki Al-Sheikh, 38enne saudita.

Consigliere della Corte reale del Regno dell'Arabia Saudita, è stato eletto Presidente dell'Autorità Generale Sportiva e successivamente dell'Autorità Genreale dell'Intrattenimento. Personalità sportiva araba più influente del 2017 e del 2018, Al-Sheikh dopo essere stato presidente del Pyramids FC in Egitto si è buttato nel calcio europeo: la campagna acquisti è stata sontuosa per un club di seconda divisione, portando giocatori come Ante Coric dalla Roma, Valentin Vada dal Bordeaux e Arvin Appiah, pagato 8,8 milioni di euro e divenuto il trasferimento più caro della storia della Segunda Division. Quasi 17 milioni spesi per rinforzare la squadra, cifra superiore rispetto a quanto hanno speso otto club de LaLiga. Obiettivo: salire subito e consolidarsi nel massimo campionato. Nel frattempo dopo 4 giornate la squadra è seconda in classifica e fresca di vittoria nel derby andaluso sul campo del Malaga. Anche lì il proprietario è uno sceicco ed era arrivato in pompa magna: tanti grandi acquisti per poi disimpegnarsi presto, fino alla retrocessione. Non proprio un bel precedente per l'Almeria.