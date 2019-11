Altro riconoscimento per Klopp: entra nella Hall of Fame dei manager

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp entra nella Hall of Fame della LMA, la League Managers Association della Premier League. Ieri sera, il tecnico del Liverpool è stato premiato "per i successi ottenuti", insieme all'amico-rivale Pep Guardiola. "Sono in Inghilterra da 4 anni e mi sono goduto ogni secondo finora. Ho visto tutti i nomi di coloro che mi hanno preceduto, è impressionante. Sono molto orgoglioso, è un momento davvero speciale", le parole di Klopp riportate dal sito ufficiale dei Reds.