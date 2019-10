© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emilio Amavisca, ex calciatore del Real Madrid, ha analizzato la situazione dei blancos ai microfoni del portale Bernabéu Digital: "Non vedo per niente bene il Real Madrid quest'anno. La squadra di Zidane ha iniziato la stagione con troppi dubbi, sia nella Liga che in Champions. Sinceramente non la considero la grande favorita in nessuna competizione. Manca un po' di tutto, un top player di livello mondiale, ricambi in mezzo al campo, un altro difensore...", le parole di Amavisca.