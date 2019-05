Ambrosini: "Chelsea favorito, ma l'Eintracht può metterlo in difficoltà"

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha presentato le due semifinali di Europa League a pochi minuti dall'inizio dei match negli studi di Sky Sport: “Quattro squadre che arrivano in momenti di forma diversi, ma tutte con l'obiettivo di vincere, è normale a questo punto. Sarà spettacolo, sono tutte forti. Il Chelsea resta la favorita, anche se l'Eintraicht può metterla in difficoltà”.

Sull'Arsenal: “Non c'è stata troppa differenza con il Napoli, mi sembra una squadra vulnerabile. È indebolita mentalmente, soprattutto a livello difensivo, spesso ha rovinato le sue fortune in trasferta. In Europa può succedere qualcosa di diverso in termini di concentrazione”.