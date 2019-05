Ambrosini: "Si prospetta un derby inglese in finale di Europa League"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Si prospetta un derby londinese", ha detto l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini commentando le due semifinali di andata di Europa League. Il Chelsea ha pareggiato in trasferta con l'Eintracht Francoforte, l'Arsenal ha vinto con il Valencia: "I Blues sono andati in difficoltà nel primo tempo ma poi avrebbero meritato di più. Il risultato gli sta anche stretto, ha risposto con il gioco all'aggressività dei tedeschi e ha raccolto poco. I valori in campo si sono visti - ha raccontato negli studi di Sky Sport - adesso il Chelsea deve completare l'opera nel ritorno per andare a sfidare l'Arsenal. Anche i Gunners hanno sofferto, nonostante la vittoria hanno convinto meno dell'altra squadra inglese", ha concluso Ambrosini.