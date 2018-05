Amburgo, già 15mila abbonati nonostante la retrocessione

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

L'amore dei tifosi dell'Amburgo per la loro squadra non accenna a diminuire, nonostante la prima retrocessione in Zweite Liga dopo 54 anni. Smaltita la rabbia e la delusione, i tifosi sono tornati a sostenere i propri colori rinnovando gli abbonamenti per la prossima stagione: dopo una settimana dall'inizio della prevendita, riporta il sito ufficiale dell'Amburgo, sono stati venduti 15.000 abbonamenti, sono stati fondati 9 nuovi fan club e sono state ricevute oltre 4.000 nuove richieste di Membership. Un numero davvero impressionante, visto che nell'ultimo campionato gli abbonati erano circa 26.000.