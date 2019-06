© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Lewis Holtby vuole lasciare la Germania. Il centrocampista dell'Amburgo, infatti, ha dichiarato di essere pronto per una nuova avventura e di averlo già comunicato alla società, con cui non ha intenzione di rinnovare. Secondo la Bild, sul tedesco, classe 1990, ci sarebbero cinque club: Cardiff, Fenerbahce, Galatasaray, PAOK e Chicago Fire. Negli USA potrebbe ritrovare Bastian Schweinsteiger, con cui ha giocato insieme in Nazionale.