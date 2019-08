Amburgo, Sakai può rescindere. Lo attende Fink al Vissel Kobe

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

L'Amburgo potrebbe presto rescindere il contratto del giapponese Gotoku Sakai. Il difensore di origini statunitensi è ormai una riserva per mister Dieter Hecking e vorrebbe tornare in Giappone: il Vissel Kobe lo attende, come ha confermato anche il tecnico dei nipponici, Thorsten Fink.