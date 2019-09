Amichevole internazionale, l'Ucraina rimonta 2 gol alla Nigeria in 12'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pari fra Ucraina e Nigeria in amichevole. A Dnipro termina 2-2 con gli africani in vantaggio di due reti nel primo tempo grazie ad Aribo e Osimhen su rigore. Negli ultimi 12' Zinchenko e Yaremchuk pareggiano i conti per la selezione di Andriy Shevchenko. Partita da titolare per l'atalantino Malinovskiy: per lui 73 minuti.