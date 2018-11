Amichevoli internazionali, clamoroso a Lugano: il Qatar batte la Svizzera

Edizione del TMW News dedicata al momento positivo della Lazio e al mercato biancoceleste, con il nome di Manuel Lazzari della Spal in pole. Ma non solo. Spazio anche al Napoli, a Fabian Ruiz e alle parole di Insigne da Coverciano, oltre all'analisi delle panchine nella zona retrocessione....

Napoli, Verdi scalpita: l'ex Bologna si candida per la sfida al Chievo

Bologna, lavoro differenziato per Mattiello. Dijks in gruppo

Fiorentina, tegola Pezzella: infortunio in Nazionale per l'argentino

Milan, si ferma Rodriguez: problema in Nazionale per il terzino

Abodi plaude a Inter e Milan per lo stadio

Frosinone, lavoro differenziato per Ardaiz e Molinaro

Sampdoria, assenti i nove nazionali. Terapie per Barreto

Bucciantini: "Ventura, il Chievo non meritava perdite di tempo"

Cois: "Chiesa diventerà leader anche in Nazionale"

Parma, Barillà a riposo. Terapie per Dimarco e Sierralta

Sassuolo, lavoro differenziato per cinque elementi della rosa

Micheletti: "Nazionale, Mancini non perde la voglia di stupire"

Cagliari, ripresa dopo tre giorni di stop. Out i Nazionali, c'è Lykogiannis

Beneforti: "Ventura non c'entrava nulla con il Chievo"

Clamoroso successo del Qatar in amichevole contro la Svizzera. A Lugano arriva il colpaccio, firmato Akram Afif all'86'. 1-0 il finale, per i rossocrociati hanno giocato 45 minuti l'atalantino Remo Freuler e il fiorentino Edimilson Fernandes.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy