Amichevoli, l'Albania di Panucci non va oltre lo 0-0 con la Giordania

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato deludente per l'Albania di Panucci, che non va oltre lo 0-0 contro la modesta Giordania. Si trattava comunque di un'amichevole, in cui il tecnico italiano ha preferito lasciare fuori molti titolari, per risparmiarli in vista del prossimo impegno ben più importante contro Israele il 14 ottobre, valido per la Nations League. Titolari i due giocatori dell'Atalanta Berisha e Djimsiti, solo panchina per il portiere della Lazio Strakosha.