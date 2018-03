Amichevoli Nazionali, Benatia batte Ljajic e Kolarov. Pari Ucraina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce 1-1 l'amichevole tra Ucraina e Arabia Saudita. Di Kravets (32') e Al Mowalad (38') le reti dell'incontro.

Vittoria del Marocco, invece, sul campo della Serbia grazie ai gol di Ziyech (rigore, 29') e Boutaib (40') da una parte e di Tadic dall'altra (37'). Per quanto riguarda gli "italiani", 90 minuti in campo per lo juventino Benatia, così come per il laziale Basta; 78 per il terzino della Roma Kolarov e 82 per il granata Ljajic, autore dell'assist per il gol serbo.