Si sono giocate stasera alcune amichevoli tra Nazionali. Occhi puntati soprattutto sulla Francia che ha battuto per 2-0 la Bolivia allo Stade de la Beaujoire di Nantes. In gol per i Galletti Lemar e Griezmann nel match in cui si è infortunato Mbappé (da valutare le sue condizioni). La Turchia, invece, ha battuto per 2-0 l’Uzbekistan. Doppietta di Celik per la vittoria finale. Di seguito tutti i risultati delle amichevoli di oggi:

Malesia-Nepal 2-0

Lussemburgo-Madagascar 3-3

Turchia-Uzbekistan 2-0

Francia-Bolivia 2-0