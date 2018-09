Amiens e il colpo Ganso: "Mi sento come a casa, dopo pochi giorni"

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

"Mi sento già a casa". E' uno dei colpi più incredibili dell'ultimo mercato, Paulo Henrique Ganso che dal Siviglia va ai francesi dell'Amiens. Il brasiliano si è presentato in conferenza stampa, spiegando i perché della sua scelta. "Volevo giocare, in un campionato di alto livello e con serenità. Dal primo giorno mi sono sentito a casa, sembra di stare in una grande famiglia. Voglio dare il mio meglio e non vedo l'ora. Neymar? Mi ha augurato in bocca al lupo".