Amiens, Pelissier: "Non puoi fare così tanti errori contro il PSG"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 5-0 subito in casa del Paris Saint-Germain, il tecnico dell'Amiens Christophe Pelissier ha detto: "Se prendi due gol da corner contro il PSG non puoi fare nulla. Non possiamo essere così ingenui contro questa squadra. Ti danno l'illusione di poterli mettere nei guai, ma non appena c'è velocità, prenderli è impossibile. Gli ultimi 20 minuti sono stati ancora più complicati e il 5-0 è la differenza tra questa squadra e le altre. Un altro avversario più prestigioso di noi ha subito lo stesso risultato (il Lione, ndr)".