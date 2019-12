Ancelotti-Everton, Carragher scettico: "Non penso sia adatto al ruolo"

© foto di Federico De Luca

Carlo Ancelotti sembra pronto a ripartire dall'Everton, dopo la deludente avventura al Napoli. Un grande nome, che ha mandato in solluccheri i tifosi dell'Everton. Tra i quali difficilmente si può annoverare Jamie Carragher, in carriera icona del Liverpool e oggi pundit di Sky Sport UK: "È un allenatore di cui i Toffees potranno dire che ha vinto più di Klopp. Ha vinto più Champions, porta davvero tanto. Questo non cambia però quello che ho già detto, che sia Arsenal o Everton, non sono sicuro che sia l'allenatore giusto per questo tipo di lavori. Penso che ci sia tantissimo da fare, e anche se Ancelotti ha vinto molto in carriera non ha mai davvero dovuto fare un lavoro di questo tipo né ha mai eccelso quando si trattava di prendere un ruolo del genere".