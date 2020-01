© foto di Imago/Image Sport

Dopo aver tentato di acquistarlo in estate per il Napoli, Carlo Ancelotti ha deciso di fare un nuovo tentativo anche per l'Everton. L'oggetto delle attenzioni del tecnico di Reggiolo è James Rodriguez, trequartista del Real Madrid. Il giocatore colombiano, stando a quanto riportato dal Daily Mirror, è il primo nome per il fronte offensivo dei Toffees.