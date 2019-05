Anche il Real pensa a van de Beek: è l'alternativa a Pogba ed Eriksen

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si allunga la lista delle pretendenti di Donny van de Beek. PSG, Napoli e Inter hanno già manifestato il loro interesse per il talentuoso centrocampista dell'Ajax, ma nelle prossime settimane potrebbe piombare con decisione anche il Real Madrid. Gli ultimi scettici sono stati spazzati via dalla prestazione offerta dal 21enne contro il Tottenham; van de Beek, però, sarebbe solo un piano B per la squadra spagnola. La priorità di Zidane è sempre Paul Pogba, che però dovrebbe abbassarsi l'ingaggio, mentre Eriksen resta un'opzione più per l'estate 2020, quando si libererà a parametro zero. A riportarlo è Marca.