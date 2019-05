Anderlecht, 5-0 a tavolino e Coppe a rischio dopo 56 anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È arrivata la temuta stangata per l'Anderlecht a causa delle intemperanze dei propri tifosi nella sfida esterna disputata contro lo Standard Liegi lo scorso 12 aprile: il match fu fermato dall'arbitro dopo mezzora per lancio di oggetti e fumogeni sul terreno di gioco, con il punteggio di 2-0 a favore dei padroni di casa. Un putiferio nato dalle contestate decisioni del direttore di gara e che avrà ripercussioni sulla classifica del gironcino che assegna il titolo di campione del Belgio. L'Anderlecht è stato punito con il 5-0 a tavolino e una partita a porte chiuse, più una multa di 5.000 euro. Anche lo Standard è stato multato, di 3.500 euro, per lo spettacolo pirotecnico andato in scena prima della partita. L'Anderlecht adesso è quinto in graduatoria, con quattro sconfitte e un pareggio, e rischia di restare fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo 56 anni.