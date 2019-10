Anderlecht, Kompany cerca rinforzi in Inghilterra: può arrivare Williams

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La nuova vita di Vincent Kompany da allenatore dell'Anderlecht non è cominciata al meglio, ma l'ultimo successo con lo Charleroi ha ridato un po' di fiducia all'ambiente. L'approdo di una leggenda della Premier come l'ex Manchester City potrebbe portare in Belgio altri calciatori dall'Inghilterra. Tra questi c'è Ashley Williams (35), ex bandiera dello Swansea e nazionale gallese, legato da un contratto col Bristol City fino a fine stagione. A zero, a giugno 2020, il difensore potrebbe raggiungere Kompany. Lo scrive il Sun.