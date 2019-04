André Gomes brilla con l'Everton, il Tottenham prepara 35 milioni di euro

© foto di Federico Gaetano

Difficilmente resterà all'Everton, ma il futuro di André Silva potrebbe comunque essere ancora in Premier League. Secondo quanto riporta oggi il Daily Star, infatti, il Tottenham sarebbe pronto a un investimento da circa 35 milioni di euro per acquistare il centrocampista di proprietà del Barcellona in estate. Il portoghese, dopo il flop in Catalogna, è riuscito a riscattarsi alla grande durante il prestito di questa stagione ai Toffees.