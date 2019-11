© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

André Gomes tornerà in campo. Protagonista di un terribile scontro di gioco durante la sfida di ieri contro il Tottenham, il centrocampista dell'Everton quest'oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico. "L'operazione per riparare alla frattura alla caviglia destra è andata molto bene - si legge nel comunicato -. Il nazionale portoghese passerà un po' di tempo a riprendersi in ospedale, prima di tornare alla USM Finch Farm per iniziare la sua riabilitazione sotto la guida dello staff medico del Club. Il 26enne dovrebbe recuperare completamente".