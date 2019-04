© foto di Federico Gaetano

Le prestazioni di André Gomes non stanno passando inosservate in Premier League e l'Everton si starebbe convincendo a riscattarlo dal Barcellona. Ma non è tutto. Stando a quanto riferito dal Telegraph, anche il Tottenham sarebbe interessato al centrocampita portoghese, addirittura disposto a offrire 30 milioni per strapparlo sia a Barça che Everton. Ad oggi, comunque, l'ipotesi più probabile è quella di una permanenza ai Toffees grazie al riscatto.