André Silva: "CR7 crede in me. Voglio essere la miglior punta al mondo"

L'attaccante del Siviglia ed ex Milan, André Silva, in occasione dei suoi 23 anni ha rilasciato un'intervista esclusiva ad A Bola: "Lavoro per essere la miglior punta del mondo". Evidenziate in prima pagina altre dichiarazione: "Ronaldo ha fiducia in me. Nel Mondiale non ho giocato quanto avrei voluto. In Portogallo giocherei solo al Porto".