Angers, Moulin: "Differenza tecnica fra noi e il PSG, fatto una gara seria"

Per cinquanta minuti il Napoli sembrava destinato a vincere la partita, ma senza riuscire ad aprire un varco nella difesa del Milan. Pochi tiri in porta, Donnarumma praticamente inoperoso a meno di una folgore di Milik. E il 2-0 di Calabria, su un bel pallone lavorato da Suso, sembrava...

Salernitana, Il Mattino: "A testa alta per i diecimila"

Padova, oltre quattromila gli abbonamenti sottoscritti per la B

Carpi, i convocati per Foggia: out Mbaye, Poli e Serraiocco

Padova, i convocati di mister Bisoli per l'esordio in campionato

Crotone, i convocati di Stroppa per il Cittadella: out Barberis

Serie B, vince il Venezia sullo Spezia. Pari per Pescara e Palermo

Palermo, Salvi: "Non sono soddisfatto della mia prova, dovevo segnare"

Palermo, Tedino: "Bellusci? Non era rigore. Salernitana ottimo gruppo"

Cittadella, i convocati per il Crotone: out Scaglia, Bizzotto e Bussaglia

Foggia-Carpi, i convocati di Grassadonia per l'esordio di B

Verona, i convocati di Grosso per il Padova

E’ comunque fiero della prestazione della sua squadra Stephane Moulin . Il tecnico dell’Angers ha commentato la sconfitta di oggi contro il PSG: “Quello che mi è piaciuto di questa sera della mia squadra è che abbiamo fatto una partita seria. Conosciamo la differenza tecnica tra le due squadre. Individualmente e collettivamente, il rapporto di forza è talmente squilibrato - riporta L’Equipe - che il merito che abbiamo avuto stasera è stato di averli un po’ messi in apprensione più di quanto avrebbero potuto immaginare”.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

