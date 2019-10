Ansu Fati: "Ho sempre sognato di giocare per la Spagna"

Ansu Fati, giovanissimo attaccante del Barcellona, ha parlato della decisione di giocare in Nazionale per la Spagna dopo la convocazione "accettata" nell'U21: "E' un orgoglio essere qui e darò tutto per rendere felici i tifosi. Ero in macchina per andare a mangiare con alcuni amici quando mio padre mi ha chiamato per farmi sapere della convocazione. Non ci ho pensato un attimo, ho chiesto quale volo dovessi prendere e sono partito. In realtà sono molto sorpreso di questa chiamata, sono orgoglioso e ho sempre desiderato fare parte di questa selezione".