L'Ajax torna in campo per lo spareggio contro l'APOEL. Un match importantissimo per i lancieri, che vogliono assolutamente approdare alla fase a gironi della Champions League. Ten Hag manda in campo l'artiglieria pesante, con Tadic unica punta e Ziyech e Neres a supporto. Van de Beek, al centro delle trattative di mercato, partirà titolare.

APOEL (3-5-1-1): Belec; Merkis, Ioannou, Joaozinho; Bezjak, Souza, Gentsoglou, Matic, Mihajlovic; Suleiman; Pavlovic.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico; Marin, Van de Beek, Blind; Ziyech, Tadic, Neres.