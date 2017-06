Arbeloa: "E' il momento di smettere. Futuro al Real? Se mi chiamano..."

© foto di Alterphotos/Image Sport

Alvaro Arbeloa si ritira dal calcio, ecco il suo annuncio: "E' il momento di dire addio - ha detto a Marca - Anche se fisicamente mi sentivo a posto per continuare. Un ruolo al Real Madrid? E' il club della mia vita ma non chiederò mai un lavoro. Diciamo che se dovessero chiamarmi sarei sempre a disposizione per questa società".