© foto di Federico Gaetano

E' stato assegnato il direttore di gara anche per l'altro ottavo di finale in programma martedì fra Manchester City e Schalke 04. Come si legge sul sito ufficiale della UEFA, l'incontro sarà affidato al francese Clement Turpin mentre gli assistenti saranno Nicolas Danos e Cyril Gringoire. Il quarto ufficiale di gara sarà Ruddy Buquet e al VAR ci saranno Nicolas Rainville e François Letexier.