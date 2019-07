Argentina, Di Maria difende Messi: "Sta giocando bene anche senza gol"

© foto di Imago/Image Sport

Angel Di Maria ha risposto pubblicamente alle critiche della stampa e dei tifosi argentini nei confronti di Lionel Messi nel corso di questa Copa America: "Per me sta giocando bene anche se non sta trovando la via del gol come fa di solito. Sta correndo e dando tutto. E' molto importante per noi, sa più di ogni altro che in questa competizione, lavorare per la squadra, è fondamentale". A riportarlo è Olè.