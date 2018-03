Argentina, Sampaoli: "Assumiamoci le responsabilità di questo brutto ko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, analizza così la sconfitta clamorosa contro la Spagna per 6-1: "Dobbiamo prenderci le responsabilità di questo brutto ko e capire che queste cose non possono succedere durante la Coppa del Mondo. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene e che ha saputo sfruttare tutte le occasioni, ci è mancato equilibrio in difesa. Dobbiamo analizzare i nostri errori ed imparare in fretta, oggi la Spagna ci ha schiaffeggiato".