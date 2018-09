Argentina, Scaloni: "Simeone e gli altri giovani il futuro della Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Lionel Scaloni, ct ad interim della Nazionale argentina, ha commentato così in conferenza stampa il suo debutto in panchina contro il Guatemala (3-0): "La cosa meno importante dell'amichevole di ieri era il mio debutto. Ciò che conta è che tanti giovani (tra i quali l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, ndr) hanno vestito per la prima volta la maglia dell'Albiceleste, saranno loro il futuro della nostra Nazionale. Abbiamo dato continuità al lavoro fatto in allenamento, creando tante occasioni da rete. Sono contento".