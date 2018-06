Argentina, Tapia: "Vi spiego la scelta di annullare il match"

Fonte: tuttomondiali.it

Il presidente della Federcalcio argentina Claudio Tapia ha voluto commentare in conferenza la scelta di non giocare il match amichevole contro Israele: "Ieri è stata presa la decisione di non partire per giocare l'amichevole con Israele. Voglio scusarmi con tutti gli argentini che vivono nella comunità israeliana, con tutti quelli che hanno preso i biglietti così in fretta per poter vedere la nazionale. Voglio anche scusarmi con i ragazzi che avrebbero partecipato alle iniziative programmate come contributo alla pace. Ragazzi di diverse religioni che avrebbero avuto iniziative con i nostri giocatori per dimostrare che il calcio dovrebbe essere interpretato come uno sport, che inizia e finisce su di un campo di gioco. Non ha niente a che fare con la violenza. Quelli che ci trattano come ignoranti sembrano sottovalutarci. Ciò che è successo nelle ultime 72 ore, che è di dominio pubblico, ci ha portato a prendere la decisione di non partire. La mia responsabilità di Presidente è di lottare per l'incolumità fisica dell'intera delegazione. Non c'è nulla contro la comunità israeliana. Da questo momento, voglio che tutti prendano questa decisione come contributo alla pace mondiale. Il calcio trascende dalle religioni, dal sesso. Deve essere usato per questo, per dare l'opportunità di aggregare ragazzi che non attraversano un buon momento. Metteremo tutta la nostra forza e la nostra energia per ciò che arriverà fra poco, ovvero la Coppa del Mondo. Lasciamo aperta la possibilità che in futuro possiamo fare iniziative con Israele".