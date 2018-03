Arhur: "Ho scelto il Barcellona fra tante importanti offerte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ancora del Barcellona, ma già del Barcellona. Arthur, centrocampista classe '96 del Gremio, è promesso sposo dei blaugrana. E ne ha parlato a Sport: "Sono arrivate molte offerte, anche importanti, però ho scelto il Barça. Voglio giocare in questa squadra per il suo stile e per quello che significa. È come un sogno".

Nel corso dell'intervista, la cui versione integrale sarà leggibile sulle pagine del quotidiano cartaceo in mattinata, il giovane verdeoro spiega come Neymar e Coutinho l'abbiano chiamato dopo l'annuncio per fargli i complimenti.