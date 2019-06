Armenia-Liechtenstein, le ufficiali: Mkhitaryan guida i padroni di casa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 18 scenderà in campo l'Armenia che in casa ospiterà il Liechtenstein per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020. I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-3-3 e il tridente formato da Barseghyan, Karapetyan e Ghazaryan. Il Liechtenstein risponderà con un 4-4-2 e la coppia d'attacco formata da Frick e Buchel.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ARMENIA (4-3-3): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, T. Voskanyan, K. Hovhannisyan; Mkrtchyan, Mkhitaryan, Avetisyan; Barseghyan, Karapetyan, Ghazaryan.

LIECHTENSTEIN (4-4-2): Hobi; Goppel, Hofer, Malin, Wolfinger; Salanovic, Polverino, Sele, Hasler; Frick, Buchel.